АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе с официальным визитом приедет Жан-Батист Лемуан, госсекретарь по вопросам внешней торговли, туризма и франкофонии при министре Европы и иностранных дел Франции. Во время своего визита он встретится с таджикским руководством, примет участие в открытии командно-диспетчерского пункта в аэропорту Душанбе, а также пообщается с журналистами.

- Сборная Таджикистана начнет свое выступление на проходящем в Бангкоке (Таиланд) чемпионате Азии по боксу.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 АПРЕЛЯ

Международный день охраны памятников истории.

1946 – Прекратила свое существование Лига наций, на смену которой пришла ООН.

1998 – Эмомали Рахмонов избран председателем Народной демократической партии Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 АПРЕЛЯ

1914 – Родился писатель-фронтовик, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Фотех Ниязи, бывший после войны редактором окружной военной газеты ТуркВО «Фрунзечи», автор романа «Верность».

1927 – Родился писатель, драматург Азам Сидки.

1938 – Родился доктор физико-математических наук, профессор Бозор Назриев.

1963-2015 – Родился известный политический деятель Таджикистана Сухроб Шарипов.

Сухроб Шарипов – депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан ушел из жизни в расцвете лет 19 января 2015 года: ему было 52 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах кратковременный дождь, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.