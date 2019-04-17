Рабочий-мигрант разговаривает по телефону во время перерыва.

С подорожанием мобильного интернета в Таджикистане не все могут позволить себе пользоваться мессенджерами Viber, WhatsApp, Imo, Wechat. Таджикистанцы думают, как остаться на связи с родными за рубежом, особенно с трудовыми мигрантами. Для звонков из Таджикистана найти выгодные условия теперь трудно, но из-за рубежа есть несколько вариантов.

Мы выбрали приложения, учитывая то, что родственники в Таджикистане, которым будут звонить трудовые мигранты, не имеют смартфонов или не подключены к интернету.

Таджикские мессенджеры

Хотя разговоры по таджикским мессенджерам подорожали в два раза, и минута теперь будет стоить 25 дирамов, они все равно остаются выгодными.

Эти мессенджеры - «Чи гап?» от Tcell, «MobiГап» от Вавилон-М, «Megafon life» от "Мегафон Таджикистан" и «Салом» от "Билайна" были запущены после закрытия NGN в 2017 году.

Мессежджеры таджикских операторов разработаны на платформе VoIP. Их можно скачать и установить на Google play (для андроидов) и Apple store (для iOS). Регистрация в мессенджерах производится при наличии сим-карты сотового оператора. Например, для «Чи гап?» - симкарта Tcell, для «MobiГап» - симкарта Вавилон-М.

После установки приложение автоматически синхронизируется со списком контактов вашего телефона и определяет, у кого из ваших контактов уже установлен аналогичный мессенджер.

Минута разговора из Таджикистана в Россию напрямую, по международной связи, составляет 1 сомони 25 дирам.

Но это не означает, что звонить можно исключительно с мобильного приложения на мобильное приложение: просто звонки внутри приложения совершенно бесплатные.

Если вы установили один из таджикских мессенджеров, вы можете звонить на мобильные и стационарные телефоны Таджикистана за 25 дирамов за минуту. До распоряжения Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, минута разговора в мессенджерах таджикских операторов стоила 10-12 дирамов.

Также в этих мессенджерах доступны бесплатные сообщения внутри приложения, обмен медиафайлами и конференцсвязь.

Важно: Все входящие вызовы на этих мессенджерах бесплатны. Например, если вы звонили с Вавилон-М на «MobiГап», то со стороны Вавилон-М это считается, как звонок внутри сети. То есть, если у вас безлимит внутри сети - звонок получается бесплатным, а если нет - то 10 дирамов за минуту.

Приложения вне Таджикистана

В интернете есть масса предложений от разных компаний, где предлагается звонить по более выгодным ценам. Принцип работы такой же – скачиваете приложение, пополняете баланс и звоните в нужный вам город или страну. Тарифы разные, выбор за вами.

Вот несколько таких приложений:

Matrix Mobile

Онлайн оператор Matrix предлагает звонить из России на все номера Таджикистана за 0,9 рублей (примерно 13 дирамов), из приложения Matrix Connect.

Это положение доступно только пользователям Android, его можно скачать на Google Play. Регистрироваться можно по сим-карте Matrix или любого российского оператора.

Yolla

Мобильное приложение Yolla предназначено для звонков по всему миру. Приложение создано на платформе iOS и на Android. Минута разговора на стационарные номера Таджикистана составит от $0.095 (90 дирамов), а на мобильные $0.11 (примерно 1 сомони).

Чтобы дешево звонить в Таджикистан, вам необходимо зарегистрироваться в приложении. Просто введите свой номер телефона любого оператора России и введите полученный через смс пин-код. Пополните счет Yolla на удобную вам сумму и можете звонить.

Calleasy 1.12

Calleasy – тоже работает под протоколом VoIP. Приложение можно установить на телефон, планшет, ноутбук или компьютер. Чтобы регистрироваться в приложении, вам понадобится лишь электронная почта.

Согласно тарифам, минута разговора на стационарные телефоны Таджикистана стоит € 0.07 (примерно 75 дирамов), а на мобильные номера € 0.11 (примерно 1,2 сомони). Пополнить баланс можно с помощью банковской карты Visa и других онлайн-кошельков.

Возможно, есть и другие приложения, с помощью которых выгодно звонить в Таджикистан, но мы их не нашли.

Важно отметить, что для работы этих приложений необходим хороший интернет. Не теряйте друг друга!

Все материалы по теме читайте в нашем сюжете тут.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.