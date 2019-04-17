Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ) выражает обеспокоенность недостаточной поддержкой, которое предоставляет государство таджикским трудовым мигрантам, вернувшимся на родину.

Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ) 16 апреля опубликовал предварительную версию своих Заключительных замечаний по II периодическому докладу Таджикистана о ходе выполнения положений Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990).

Комитет ООН рекомендует таджикским властям предпринять меры для эффективной реализации программ содействия реинтеграции возвращающихся мигрантов.

Комитет также рекомендует обеспечить предоставление профессиональной подготовки мигрантов и принять меры по поддержке самозанятости и предпринимательства среди них.

Также, в ходе обсуждений были отмечены вопросы, связанные с денежными переводами, доступом к консульским услугам, противодействием коррупции, не дискриминации, доступом к правосудию, высылки иностранных граждан, противодействием торговли людьми.

Отдельно было отмечена ситуация детей мигрантов и Комитет подчеркнул кейс Умарали Назарова.

Также были даны рекомендации по урегулированию деятельности агентств занятости, вопросов реинтеграции и репатриации тел умерших мигрантов.

Комитет также особо подчеркнул положение общественных организаций, в частности указав на то, что внесенные недавно изменения в законодательство в этой сфере могут подорвать способность НПО эффективно выполнять свою работу.

Информация относительно осуществления рекомендаций по принятию Закона о миграции, совершенствования законодательства по высылке иностранных граждан из РТ, и заключения двусторонних соглашений со странами назначения должна быть предоставлена в страной в течение двух лет, то есть к 2021 году.

Следующий периодический отчет должен быть представлен к маю 2024 года.

Президент Эмомали Рахмон, который находится в России с официальным визитом, на встрече с руководителями и представителями диаспоры, таджикских трудовых мигрантов и студентов в России заявил, что в ходе визита будет рассмотрена тематика трудовой миграции и подписаны несколько документов о сотрудничестве в этой области, в том числе Соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

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