Академику АН Таджикистана, доктору химических наук, главному научному сотруднику Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Таджикистана Улмасу Мирсаидову присуждена премия «Звезды Содружества».

От стран СНГ лауреатами премии стали народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев, народный художник Армении Роберт Элибекян, казахстанский поэт Есенгали Раушанов, писатель из Кыргызстана Мар Байджиев, народный артист Туркменистана Атагелди Гарягдыев, президент российского исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, академик Академии наук Молдовы Ион Абабий и У Мирсаидов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 15 мая в столице Туркменистана на Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

Премия "Звезды Содружества", учрежденная Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, присуждается ежегодно за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом. Премия вручается по трем номинациям: за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, а также в гуманитарной деятельности. Она состоит из денежного вознаграждения в размере 2 млн российских рублей, диплома, почетного знака лауреата и удостоверения к нему.

Премия "Звезды Содружества" впервые была вручена в 2010 году.

Среди лауреатов прошлых лет таджикский художник Вафо Назаров, поэт Низом Косим и Народный артист Таджикистана Ибодулло Машрабов.

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