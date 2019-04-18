Второй тур группового этапа Кубка АФК-2019 получился успешным для клубов Таджикистана. Серебряный призер чемпионата страны «Худжанд» на своем поле одержал волевую победу над чемпионом Кыргызстана бишкекским «Дордоем» (3:1), а душанбинский «Истиклол» на выезде сыграл вничью с туркменским «Алтын Асыром» (1:1), сообщает официальный сайт ФФТ.

Дебют нового главного тренера «Худжанда» Виталия Левченко, который в свое время возглавлял молодежную сборную Таджикистана и был ассистентом главного тренера национальной сборной страны, удался. В игре с «Дордоем» вице-чемпион Таджикистана пропустил гол 17-й минуте. В составе соперника отличился Бекжан Сагынбаев.

Перед самым перерывом Дилшод Восиев точным ударом в «девятку» восстановил статус-кво. В начала второго тайма после фланговой подачи в исполнении Фирдавса Чакалова все тот же Восиев ударом головой отправил второй мяч в ворота «Дордоя».

Победную точку в матче поставил Джахонгир Эргашев, который четко реализовал пенальти.

Для «Худжанда» это первая, историческая победа в рамках Кубка АФК. Теперь во втором туре во вторник, 30 апреля, «Худжанд» на своем поле примет прошлогоднего финалиста Кубка АФК туркменского «Алтын Асыра». Эта встреча пройдет на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана».

Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» 17 апреля в Ашхабаде сыграл вничью с местным «Алтын Асыром» – 1:1. Душанбинцы вели в счете 1:0 после точного удара Шериддина Бобоева, однако спустя всего минуту хозяева спасли ничью. Гол на свой счет записал Селим Нурмурадов. В следующем туре «Истиклол» 1 мая на Центральном стадионе Душанбе примет бишкекский «Дордой».

После двух сыгранных туров турнирную таблицу в группе «D» Кубка АФК-2019 возглавляет «Истиклол», в активе которого четыре очка. На второй строчке расположился «Худжанд» (3 очка). Далее идут «Алтын Асыр» (2 очка) и «Дордой» (1 очко).

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