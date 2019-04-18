Алан Гарси попытался покончить с собой во время задержания в рамках дела о коррупции и скончался в больнице

Экс-президент Перу Алан Гарсия 17 апреля покончил с собой во время задержания по решению суда по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Telesur, на который ссылает Лента.ру.



Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой, чтобы задержать на 10 дней по решению суда. Гарсия заявил, что должен позвонить своему адвокату, заперся в одной из комнат и выстрелил в себя. Пуля прошла через шею и голову насквозь.



По словам министра здравоохранения страны, в реанимации у Гарсиа трижды останавливалось сердце, но врачам удавалось вернуть его к жизни, но он все же умер.



Гарсия занимал пост президента Перу дважды — в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

Алан Гарсия обвинялся в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. По мнению следствия, во время второго президентского срока Гарсия получал деньги от фирмы в связи с проектом по строительству новой линии метро в Лиме.

Как утверждают в Odebrecht, с 2004 года в качестве взяток они заплатили почти 30 миллионов долларов.

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