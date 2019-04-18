По меньшей мере 28 человек, среди которых 17 женщин и 11 мужчин, погибли в аварии с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра. Сообщается, что еще 22 человека получили травмы, передает BBC.



Всего автобус, по данным местных властей, перевозил 55 туристов. Португальские СМИ показывают перевернутый автобус, вокруг которого стоят пожарные.



Как говорится в отчетах о происшествии, водитель автобуса потерял управление на перекрестке и вылетел с дороги.



"У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Я просто не могу представить страдания людей", - сказал португальскому телевидению глава местной администрации Филипе Соуза.



По информации мэра, все находившиеся в автобусе люди были гражданами Германии, однако пока неясно, имеются ли среди жертв и пострадавших также и местные жители.



Инцидент произошел в районе Канису около 18:30 по местному времени.