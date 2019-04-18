Во время проведения Международного полумарафона, посвященного Дню города, движение автотранспорта по определенному маршруту будет ограничено.

Решение об этом сегодня подписал председатель столицы Рустам Эмомали.

Движение всех видов автомобильного транспорта во время проведения полумарафона 20 апреля с 8 часов утра до 11 часов дня будет запрещено с перекрестка улиц Саъди Шерози – Хофизи Шерози и перекрестка Хофизи Шерози – пр. Рудаки до перекрестка улицы Бухоро, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Протяженность 10-го Международного полумарафона составит 22 км.

Ожидается, что в нем, помимо таджикских бегунов, примут участие представители 27 стран мира, в том числе Афганистана, Беларуси, Канады, Кении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, Франции, Китая, США, Ирана и других стран.

Согласно решению председателя города Душанбе, участники полумарафона, занявшие с 1 по 6 места, как среди мужчин, так и среди женщин, получат денежные призы.

За первое место предусмотрен денежный приз в размере 31 тыс. 150 сомони, за второе – 26,7 тыс. сомони, за третье – 22 тыс. 250 сомони.

За четвертое, пятое и шестое места денежные призы составляют 17,8 тыс. сомони, 16 тыс. сомони и 13 тыс. 350 сомони соответственно.

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