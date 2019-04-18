Во время отопительного сезона самые бедные домохозяйства в сельской местности тратят почти 25% своих ежемесячных доходов на потребление энергии, говорится в Программе финансового оздоровления энергетического предприятия («Барки точик», - прим. «АП»).

Домохозяйства же в Душанбе направляют на оплату электричества в зимнее время года до 15% своих доходов.

В летний же период, подчеркивается в Программе, затраты на электроэнергию составляют 14 и 10%, соответственно, что «является самым высоким показателем в Европе и Центральной Азии».

Электроэнергетическая компания Таджикистана при каждом повышении стоимости электроэнергии заявляет, что в республике действуют самые низкие на всем пространстве СНГ тарифы на электричество.

Так, после последнего повышения тарифов в октябре прошлого года в обращении «Барки точик» к потребителям отмечалось, что «в действительности, стоимость электроэнергии у нас по сравнению с ценами в мире, в соседних странах и в странах СНГ намного ниже».

Еще в 2012 году Всемирный банк рекомендовал правительству Таджикистану постепенно поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей и довести его до 3,5 центов «с целью поощрения рационализации использования энергии»: сегодня население платит за каждый киловатт уже более 2 цента.

Бедных будут выявлять, зарегистрировать и поддерживать

Между тем, в республике планируется разработать механизм адресной социальной помощи, которая предполагает выявление бедных домохозяйств, которые не могут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию.

После выявления такие домохозяйства будут зарегистрированы в качестве соответствующих получателей социальной помощи для частичного покрытия расходов на электроэнергию.

«Однако чтобы сделать его эффективным механизмом компенсации, необходимо увеличить финансирование программы адресной социальной помощи, что может быть достигнуто за счет выделения дополнительных доходов, которые может получить государственный бюджет», - говорится в Программе финансового оздоровления энергетического предприятия.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.