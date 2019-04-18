Для таджикских абитуриентов продлены сроки подачи документов для регистрации в Национальном центре тестирования еще на полмесяца - до 30 апреля.

Последний срок приема документов истек 15 апреля, но был продлён еще на полмесяца, сообщается на сайте НЦТ.

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«Также до 30 апреля возможна перерегистрация абитуриентов, которые были зарегистрированы ранее, но желают внести изменения в свой первоначальный выбор специальности или в личные данные. Для перерегистрации абитуриенты лично должны явиться в тот регистрационный пункт, где прошли основную регистрацию», - сообщается на сайте.

Как отмечается на сайте, перерегистрация стоит 25 сомони, но сироты и инвалиды 1 и 2 группы освобождаются от уплаты этой суммы.

Для регистрации на участие в экзамене (ЦВЭ-2019) абитуриенты должны оплатить 250 сомони (для лиц с общим средним (11 классов), начальным и средним профессиональным образованием) и 160 сомони (для лиц с общим основным образованием (9 классов).

Оплату надо произвести в любом из филиалов ГСБ «Амонатбонк» и предоставить квитанцию вместе с другими необходимыми документами в любом из регистрационных пунктов.

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