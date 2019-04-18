В Таджикистане подорожали мобильный интернет и звонки на другие сети. До сегодняшнего дня трафик можно было покупать пакетами, и чем больше объем - тем дешевле.
Один гигабайт стоил 30 сомони, а сейчас он обойдется в два раза дороже. Звонки на другие сети фиксировано будут стоить по 25 дирамов за минуту.
Что теперь будут делать пользователи? Мы спросили у них.
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