ОАО «Сохибкорбанк» приглашает все заинтересованные аудиторские компании на участие в открытом тендере на проведение ежегодного обязательного аудита по состоянию на 31.12.2019 года (проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 25.05.2009 №524 «О банковской деятельности» и «Об исламской банковской деятельности».

Для участия в тендере заинтересованным аудиторским компаниям необходимо представить ОАО «Сохибкорбанк» следующие документы:

Заявку компании на участие в конкурсе, заверенную подписью руководителя и печатью;

Нотариально заверенные копии учредительных документов аудиторской компании с учетом последних изменений и дополнений;

Лицензия на осуществление традиционный аудиторской деятельности;

Имеющие соответствующую лицензию, также должны иметь квалификацию и достаточный опыт проведения аудита в исламских кредитных организациях, могут проводить аудит исламских кредитных организаций в Республике Таджикистан;

Последний годовой бухгалтерский баланс, а также баланс за последний отчетный период, заверенные в налоговой инспекции;

Проект договора с указанием стоимости вознаграждения, плана и сроков проведения аудиторской проверки. Цена проведения аудиторской проверки должна быть окончательной и выражена в сомони и включать в себя налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

В случае предоставления участником неполного комплекта требуемых документов, Банк оставляет за собой право отклонить заявку участника.

Срок предоставления заявок и документов для участия в тендере до 25 апреля 2019г.

Заинтересованные аудиторские компании должны направить заявки для участия в тендере по следующему адресу:

734025, г. Душанбе, ул. Н.Мухаммад, 10/17, Головной офис ОАО «Сохибкорбанк», тел.: (992 44) 600-47-75, e-mail: [email protected]