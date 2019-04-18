Государственный комитет по туризму (Госкомтуризм) Узбекистана запустил интерактивную карту, с помощью которой можно найти ближайший туалет.

«Санитарно-гигиенические узлы являются неотъемлемой частью развитой туристской инфраструктуры. Как показывают итоги мониторинга, в настоящее время в стране имеется потребность в организации санитарно-гигиенических узлов в общественных местах и объектах, посещаемых туристами», - пояснили в Госкомтуризме.

После многочисленных жалоб туристов в Узбекистане построили 462 общественных туалета. Правительство даже ввело налоговые льготы на постройку и содержание туалетов.

По данным Госкомтуризма, в прошлом году Узбекистан посетили 5,3 млн человек — это почти вдвое больше, чем в 2017-м.

Напомним, в рамках реализации инвестиционного проекта по установке и открытию сети автоматизированных общественных туалетов европейского качества, а также скамеек для отдыха, в Яккасарайском и Шайхантаурском районах города Ташкента начали функционировать два современных биотуалета с точками раздачи Wi-Fi.

До конца года в Ташкенте намерены построить и сдать в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.

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