Сегодня, 18 апреля во всем мире отмечают Международный день охраны памятников истории. В Таджикистан сегодня насчитывается более 2020 исторических памятников, большинство из которых нуждаются в защите.

Мы решили рассказать о нескольких из них…

Тахти Сангин (Храм Окса)

На юге страны находятся уникальные археологические памятники, имеющие мировое значение. Среди них – знаменитое городище Тахти Сангин.

В 1976 году археологи начали раскопки в урочище Тахти Кубад (в 34 км от посёлка Кабодиан, у слияния рек Вахш и Пяндж). Это каменное городище оказалось поистине уникальным.

Тахти Сангин Фото diyor.tj

В самом центре раскопок был найден древний храм, получивший название «Храм Окса». В свое время он был посвящен божеству реки, культ которого существовал здесь издревле.

В огромном храме, построенном в IV-III веках до нашей эры и продолжавшем существовать и в первые столетия нашей эры, были найдены удивительные находки.

Скорее всего, это были дары прихожан храму: изображение бюста Александра Македонского в облике Геракла, ножны с изображением льва, держащего в лапах лань, обкладки ларцев, выполненные из слоновой кости и украшенные гравированными рисунками, самая большая в Центральной Азии коллекция наконечников стрел (более 5 тыс.), предметы вооружения и оружие воинов греко-македонской армии. Тут же найдены фрагменты бронзовых шлемов, которые были сверху позолоченными, это создавало иллюзию того, что они сделаны из чистого золота.

Кстати, сам «Храм Окса» довольно хорошо сохранился в архитектурном отношении. В течение 15 лет раскопок на Тахти Сангине было сделано более 5 тысяч находок греко-бактрийского периода.

За это время археологи и ученые окончательно пришли к мнению, что между знаменитым Амударьинским кладом («Сокровища Окса»), который ныне находится в Британском музее и «Храмом Окса» в Тахти Сангине существует прямая связь, поскольку место находок сокровищ и место храма едины, и все предметы клада ритуального значения. Видимо, при какой-то опасности дары из храма были вынесены и спрятаны неподалёку, на берегу реки.

Тахти Сангин, ножны акинака. Слоновая кость Фото httparcheo-club.ru

Сегодня некоторые предметы, найденные в Тахти Сангине можно увидеть в залах Национального музея древностей. А вот руины городища Тахта Сангин так и остались под открытым небом в ожидании защиты от снега, дождей, людей.

Буддийский монастырь Аджина-Теппа

В 12 км от Курган-Тюбе расположена местность, названная здешними жителями Аджина-Теппа. Перевести это можно как «Чёртов холм», «Холм нечистой силы». Возможно, такое отношение сложилось у живущих здесь из-за неприглядности этого места, окружённого с трёх сторон арыками, густо поросшего колючкой, покрытое буграми и ямами.

Аджина-Теппа Фото Национального музея древности РТ

Каково же было всеобщее удивление, когда начатые в 1961 году на этом месте археологические раскопки помогли извлечь из земли свыше полутысячи памятников искусства: скульптур, рельефов, фрагментов настенной живописи, оставшихся от единого ансамбля жилых и культовых помещений буддийского монастыря VII–VIII веков.

Археологи определили, что монастырь в Аджина-Теппа состоял из двух частей (храмовой и монастырской), двух прямоугольных дворов, окружённых зданиями и крепкими стенами. В одном из дворов находилась Большая ступа (сооружение для хранения реликвий или для обозначения священных мест). В углах двора находились Малые ступы такой же формы, как и Большая ступа. Монастырь был богато украшен, стены и своды покрыты живописью. В стенах имелись ниши, где находились большие и маленькие скульптуры Будды (его образ вообще занимал центральное место в скульптуре Аджина-Теппа).

Но самой сенсационной находкой Аджина-Теппа стала огромная статуя глиняного Будды в нирване, найденная в 1966 году в одном из коридоров монастыря. Причем, обнаружена была только нижняя часть фигуры – от пояса до подошвы ног. Верхняя часть скульптуры оказалась сильно поврежденной. Все остальные фрагменты скульптуры были найдены отдельно. В том же году начались работы реставраторов по восстановлению статуи, которые продолжались до 1978 года. Затем наступил многолетний перерыв, который закончился в 2000 году.

Археологические раскопки в Аджина-Теппа. Архивное фото Фото Silkadv.com

Сегодня скульптура "Будда в нирване" экспонируется в музее Истории и этнографии Таджикистана. Она является крупнейшей по размерам скульптурой Будды, найденной на территории современной Центральной Азии. Копия памятника выставлена в Национальном музее древностей в Душанбе.

Как и многие другие памятники истории, Аджина-Теппа нуждается не только в защите, но и в реставрации.

Крепость Гарав

Много памятников истории, относящихся к каменному веку, обнаружены в Яванском районе. Тут были открыты памятники средневековья – такие как Тамошотеппа, Чоргулкалъа, Сарикамишкалъа, Кози Берди, теппаи Мулло Бароти и другие.

«Всего на территории Явана имелись 129 памятников старины. К великому сожалению, из них до наших дней дошли лишь единицы. Один из них – Гаравкалъа, - рассказывает главный специалист и нумизмат Национального музея страны Мухаммад Сафоев. – Этот памятник истории был частично изучен группой советских археологов во главе с Б.Литвинским в 1963-66 годах. Раскопки выявили много предметов, относящихся к эпохе династии Кушанидов. Проведенные в дальнейшем исследования и обнаруженные в городище находки свидетельствуют о том, что Гаравкалъа являлась одним из важных центров восточной цивилизации с III века до нашей эры до XV-XVI веков.

По словам историка, о высоких достижениях жителей этого городища в древности говорят такие археологические находки, как различные ювелирные украшения, оружие, ремесленные изделия, керамические трубы, при помощи которых в город поставлялась вода и многое другое.

Также о связах с другими городами, развитии торговля говорят найденные здесь монеты, относящиеся к различным периодам истории.

Гарав-калъа. Керамические трубопроводы Фото Национального музея древности РТ

«В настоящее время значительная часть территории археологического памятника превращена в сельхозугодия, часть земли превращено в кладбище», - с сожалением отмечает Сафоев.

Ширкентские динозавры

Историко-природный парк Ширкент – один из самых красивых горных уголков Таджикистана. Парк расположен в 70 км от Душанбе, на северной части Турсунзаде, в бассейне одноимённой реки на склонах Гиссарского хребта.

На территории Ширкента в позднеюрском периоде (от 160 до 140 млн. лет назад) обитали динозавры, окаменевшие следы которых можно увидеть по сей день. Памятник неживой природы объединяет около 40 уникальных объектов. Самыми значительными в этом ряду являются три разновозрастных следа динозавров, с более 400 отпечатков ног вымерших ящеров.

К сожалению, многие из этих отпечатков под воздействием природных явлений постепенно теряют свой первозданный вид. Свой «вклад» в разрушении следов динозавров вносят и некоторые туристы и местные жители. Особенно уязвимыми считаются следы в урочище Ширкент-1.

Следует отметить, что Ширкентское ущелье уникально еще и тем, что здесь, кроме следов динозавров, обнаружены остатки раннесредневековых металлургических печей и ирригационного сооружения-кориза.

Эксперты считают, что если не принять меры по их сохранению, они могут исчезнуть безвозвратно.

Ширкент. Следы динозавров юрского периода. Фото из открытых источников

Мавзолей Ходжа Накшрон

Немало на территории Турсунзаде памятников древности, созданных руками умелых мастеров. Один из них - мавзолей Ходжа Накшрон - уникальный памятник IX –XI вв. Для постройки мавзолея использовались жжёные кирпичи, в основании мавзолея нарисованы притягивающие взгляд сложные узоры из специально вылитых гладких кирпичей, а на стенах – написаны аяты из Корана арабской вязью в виде узоров.

Гробница Ходжи Накшрона давно находится в аварийном состоянии. Власти города несколько раз с помощью международных организаций и местного населения пытались облагородить территорию мавзолея.

Чтобы дожди и снег не разрушали оставшуюся часть здания, возвели крышу над мавзолеем. Однако она сделана так плохо, что уже начала разваливаться.

Ходжа Накшрон Фото Asia-Plus

Несмотря на то, что есть ограда, все время здесь пасутся коровы. Часть территории вокруг засеваются зерновыми со стороны частных лиц.

Древние кирпичи сохранились прекрасно и даже их можно использовать при реставрации. Но пока о восстановлении и ремонте мавзолея никто не думает. Уход за мавзолеем совершает один из местных жителей, взявший на себя эту обязанность, как он сам говорит «барои савоб» (богоугодное дело). Иногда уборкой территории занимаются и остальные жители села, на территории которого находится мавзолей.

Вопрос сохранения этого уникального памятника стоит остро. На одном из туристических сайтов есть даже описание мавзолея. Но при существующем унылом виде Ходжа Накшрон никак не может привлечь к себе внимание туристов.

«Санги бузургвор» - Камень сундук

На окраине древнего селения Каратаг расположен единственный исторический памятник, свидетельствующий о том, что первыми жителями, обосновавшими здесь село, являются переселенцы Самарканда.

Этот памятник – эпиграфика «Камень-сундук» (Санги сандук) или же «Святой камень».

На этом гранитном камне имеются надписи, относящиеся к XVIII веку. Уникальный камень лежит под открытым небом и уже некоторые части надписи читаются с трудом.

Рушан. Крепость Вамар пока держит удар

Одним из районов, где немало исторических памятников, является Рушан (ГБАО). Так, согласно данным таджикских историков, на этой территории расположены 67 памятников старины.

Рушанская крепость Фото Национального музея древности РТ

«Только в селе Дерзуд имеются семь таких мест, - рассказывает сотрудник Национального музея Таджикистана Мафтун Киматшоев. – В их числе Чашмаи Шохносир, Остони Сабзпуш, Остони Бобоалишох, Остони Панчаи Шох и другие.

К сожалению, эти и многие другие исторические памятники, которые являются свидетелями древней, высокой культуры нашего народа, остаются бесхозными, постепенно разрушаются, территории памятников местные власти отдают под строительство жилья».

По словам специалиста, из семи крепостей на территории Рушана на сегодня лишь крепость Вамар остается единственным сооружением, около половины, которой дошла до наших дней.

«Крепость имеет более тысячелетнюю историю. Она была резиденцией местных властей, а также завоевателей – афганцев, мангытов, военных царской России, - рассказывает далее Киматшоев. - После октябрьской революции, с 1916 по 1990–е здесь располагались советские пограничники. Треть территории крепости Вамар до сих пор остается в руках теперь уже таджикских пограничников. В остальной части несколько лет назад были проведены реставрационные работы».

Однако, по его словам, вся прилегающая к крепости территория, составляющая единый исторический комплекс, в том числе сад, ворота, оружейный дом, зиндан безвозвратно утеряны – камни и деревянные изделия, военные и местное население использовали и продолжают использовать для своих нужд, на территории крепости люди строят дома, огороды.

«И никого это, к сожалению не волнует. К тому же, как ни странно, Рушан остается единственным районом, в котором (помимо одного-двух личных музеев), нет своего музея истории. Такая вот печальная статистика».

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.