Мэр столицы Таджикистана Рустам Эмомали 18 апреля подписал решение, разрешающее мотоклубу «Ирбис-Таджикистан» провести в Душанбе акцию «Открытие Мотосезона-2018».

Зрелищное мероприятие с участием сотен мотоциклов пройдет в субботу, 27 апреля, с 10 до 12 часов, сообщает пресс-служба мэра.

Мотосезон - 2018 в Душанбе Asia-Plus

Чтобы принять участие в акции, мотоциклистам нужно будет заранее подъехать к комплексу «Наврузгох», где будет проходить регистрация участников.

По поручению Рустама Эмомали, во время открытия мотосезона сотрудники ГАИ и соответствующие структуры будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок.

Мотоклуб «Ирбис-Таджикистан» известен не только своими мероприятиями.

Один из его участников Фарход Калонов – известный путешественник, активист патриотического проекта «Мы - таджики» - сейчас находится в кругосветном путешествии.

Фарход Калонов с супругой на открытии мотосезона-2018 Asia-Plus

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