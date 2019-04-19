Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли провел встречу с главой исполнительной власти азербайджанского города Сумгаит Закиром Фараджевым и обсудил вопросы установления побратимских связей между Дангаринским районом и городом Сумгаит, сообщает департамент МИД РТ.

Посол посетил промышленные предприятия Сумгаита и провел встречи с руководителями компаний с целью налаживания двусторонних связей в сфере промышленности.

Столица Таджикистана - Душанбе сегодня является городом-побратимом 17 городов мира - Лусака (Замбия), Сана (Йемен), Монастир (Тунис), Лахор (Пакистан), Клагенфурт (Австрия), Боулдер (США), Ройтлинген (Германия).

А также: Мазори-Шариф (Афганистан), Тегеран (Иран), Шираз (Иран), Санкт-Петербург (Россия), Минск (Беларусь), Урумчи (Китай), Анкара (Турция), Сямэнь (Китай), Ашхабад (Туркменистан) и Чиндао (Китай).

Городами-побратимами административного центра Согда города Худжанд являются Шымкент (Казахстан), Акстафа (Азербайджан), Линкольн (США), Оренбург (Россия) и Самарканд (Узбекистан).

Город Куляб имеет побратимские связи с городами Хамадан (Иран) и Конья (Турция).

Административные центра Хатлона город Бохтар и ГБАО город Хорог на сегодняшний день не установили побратимские связи ни с одним городом мира.

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