Президент Эмомали Рахмон 18 апреля во второй половине дня принял Государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана.

На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы отношений Таджикистана и Франции, как на двусторонней основе, так и в рамках партнёрства с Европейским союзом, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Среди главных тем встречи были вопросы укрепления постоянных политических межведомственных переговоров, крепнущие отношения в вопросе обеспечения региональной безопасности и стабильности, охраны границы, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействия в области науки образования и культуры.

Жан-Батист Лемуан передал Эмомали Рахмону послание президента Франции Эммануэля Макрона с приглашением для визита во Францию. Эмомали Рахмон расценил это послание, как ещё одно свидетельство внимания руководства Франции к вопросам дальнейшего развития партнёрства двух стран, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон выразил благодарность французской стороне за постоянную поддержку Таджикистана в реализации инвестиционных проектов, имеющих национальное и региональное значение, проектов частной сферы, сельскохозяйственной и социальной областей, а также поддержку международных инициатив и мер Таджикистана в сфере воды, в особенности по устранению последствий изменения климата, управления водными ресурсами и борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, передает пресс-служба президента.

Были названы важными для дальнейшего двустороннего сотрудничества Таджикистана и Франции сферы инвестиций, гражданской авиации, энергетики, инженерно-консультативной деятельности, транспорта, телекоммуникаций и сельского хозяйства.

Жан-Батист Лемуан и Ясмин Гуедар - посол Франции в Таджикистане пресс-служба президента РТ

Было подчёркнуто, что организация воздушного маршрута между двумя странами, а также проведение картинных, исторических и культурных выставок наряду со способствованием большему развитию торгово-экономического сотрудничества, также могут создать благоприятные условия для увеличения посещения стран их гражданами и развитию туризма.

Стороны также высказались по вопросам развития межгосударственных отношений в рамках новой Стратегии Европейского союза для государств Центральной Азии.

На встрече также были обсуждены вопросы относительно укрепления совместной борьбы против международного терроризма и экстремизма и других транснациональных и организованных преступлений, содействия процессу укрепления безопасности и стабильности в регионе и Афганистане.

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