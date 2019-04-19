День столицы, который отмечается ежегодно в третью субботу апреля, выпадает в этом году на 20 апреля. В честь праздника в городе пройдет масса различных мероприятий.

20 апреля в Душанбе при участии мэра Рустама Эмомали будет открыто новое здание школы №6 в районе Шохмансур (напротив Кукольного театра) и Амфитеатр в парке имени Фирдавси (бывший Дружбы народов).

Кроме того. в этот день при участии президента будет дан старт реконструкции мукомольного комбината города Душанбе, сообщили «АП» в пресс-службе мэрии.

Главным спортивным событием дня станет 10-й Международный полумарафон, в котором примут участие бегуны из 27 стран: участники стартуют в 8 утра. В 14:00 в комплексе «Наврузгох» пройдут конные скачки.

В мэрии отметили, что в этот день состоится церемония награждения лучших работников системы образования и здравоохранения города. В день столицы будут подведены итоги конкурса «Лучшие образовательные учреждения в благоустройстве города», будут поощрены победители конкурсов «Воспитатель года» и «Ученик года».

Также будут подведены итоги конкурса на соискание стипендии мэра города для лучших учеников и студентов.

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