В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020 юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) проведёт два товарищеских матча со сверстниками из Омана.
Товарищеские встречи между юношескими сборными Таджикистана и Омана пройдут 22 и 25 апреля на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Начало игр в 18:00 часов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Юношеская сборная Таджикистана под руководством главного тренера Ахлиддина Турдиева недавно приняла участие на международном турнире Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае, где заняла первое место.
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