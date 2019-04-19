Заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Назар Одиназода в коротком интервью «АП» рассказал о целях распоряжения по повышению цен на все предоставляемые мобильными компаниями услуги.

Он также сказал, при каких условиях в него могут внести изменения.

- Есть разговоры о том, что распоряжение по повышению стоимости мобильных услуг могут отменить в ближайшее время. Это правда?

- Нет, это не правда. Распоряжение будет действовать. По истечению второго квартала мы проанализируем. Неизвестно, какую именно услугу потребители будут использовать больше. Голосовые звонки или интернет? Мы увидим, какие доходы будут у мобильных компаний. Если будет сильное изменение, то мы пересмотрим распоряжение, а если нет, то распоряжение будет действовать и дальше.

-Из-за повышения стоимости интернета все говорят, что ваша служба выполняет роль монополиста, а не службы, которая должна бороться с этим...

- Никто не ограничивал конкуренцию. Если бы мы хотели ограничить конкуренцию, то все бы работали по одинаковой цене и не могли бы устанавливать другие цены и тарифы. Но, мы установили минимальную цену за интернет – 6,2 дирама. А компании могут предоставить нам свои тарифы. Мы рассмотрим эти предложения, если они будут экономически обоснованы.

А какого результата вы ожидаете после повышения цен на мобильные услуги?

-Пока произошли только кардинальные изменения в ценообразовании мобильных услуг. Неизвестно, что будут дальше, что больше население будет использовать – интернет или голосовые услуги. Посмотрим, будут ли у компаний доходы или, наоборот, будет ущерб? Мы не можем угадать, как поведет себя потребитель, и какие будут доходы.

Поможет ли повышение цен на услуги мобильных компаний госбюджету?

Понимаете, никто не примет постановление просто так. Специалисты работали, анализировали. По нашей информации, в 2015 году люди использовали 6,2 млрд минут при международных голосовых звонках. В 2018 году использовали всего лишь 600 млн минут. То есть международные разговоры снизились в 6 раз. Во-первых – доходы мобильных компаний уменьшились за счет голосовых международных вызовов, а во-вторых исчез источник налоговых поступлений. Принимая во внимание все это и был принят это документ. А налоги были как до этих изменений, так и сейчас будут.

- А вы сами пользуетесь интернетом?

Да, у меня есть как мобильный интернет, так и домашний. Хочу отметить, что цены на интернет от интернет-провайдеров не изменились. В моем тарифе было 800 мегабайт интернета, и я его полностью не использовал.

- А что вы делаете в интернете?

Я читаю экономические новости на сайтах Ховар, Азия-Плюс, казахские и российские сайты. Только после работы. И мне вполне хватает.

А как вы думаете, какая ситуация будет в сельских районах? Там же нет проводного интернета? И как на счет информационной безопасности?

- Простите меня, но все это время наша информационная безопасность не была под угрозой. Или только в этом году угроза начнется? Человек, которому нужен интернет, будет использовать его экономно. Я не хочу обвинить молодежь, но они, в основном, заходят на сайты порнографического и насильственного характера. Как вы думаете, это не будет влиять на мировоззрение молодежи? При этом, все школы и госучреждения обеспечены интернетом, поэтому никто без интернета не останется.

Напомним, согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана действует линейка единых тарифов на мобильные услуги с абонентской платой в 25, 30 и 35 сомони. За эти деньги абоненты получают во всех компаниях равное количество минут для разговоров и СМС.

Интернет-пакеты, которые предлагали сотовые операторы ранее, тоже исчезли: абоненты будут платить за каждый мегабайт 0,062 сомони.

По информации мобильных компаний, прежние тарифы с абонентской платой будут действовать до конца оплаченного срока.

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