"Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного президентского обращения к народу республики и парламенту, которое транслирует телеканал «Беларусь 1».

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - сказал Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна "вот такая сильная власть, какая у нас есть".

"Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти, - сказал он. - Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны - тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства".

Он также отметил, что будущий глава государства «не должен бегать по полям», а заниматься политикой

"Что касается будущего главы государства - он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. (...) Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", - добавил Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию буден привлечен широкий круг экспертов для того, чтобы это был "выверенный документ для обсуждения на уровне президента".

"Мы еще не выработали даже концепцию этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - сказал он.

Президент Белоруссии также отметил, что его страна не пойдет на компромиссы по вопросу своих суверенитета и независимости.

По его словам, к высокой оценке единства страны и его территориальной целостности граждан подталкивает «неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ». Глава государства считает, что рассуждения о том, что «Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее» не могут сбыться.

Лукашенко отмечает, что белорусский народ «проклянет» любого, кто попытается «уничтожить Беларусь», даже если это будет президент или правительство.

Он отмечает, что главным защитником суверенитета Белоруссии станет молодежь, которая родилась уже в независимом государстве. Именно она даст «мощнейший ответ» в случае атаки на белорусский суверенитет, сказал Лукашенко под аплодисменты.

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