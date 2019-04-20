Наши заголовки всё абсурднее… Но, не мы придумываем новости, они и правда у нас в последнее время всё удивительнее и удивительнее.

Это о подорожании интернета в стране. Да, несмотря на массовые протесты в сетях, стенания и даже угрозы сжечь сим-карты и послать всех виновных в Службу связи (нынешний эквивалент сами знаете чего), мобильный интернет подорожал. Почти в три раза.

Нас оставили без выбора и без альтернативы (на самом деле - давно) - у сотовых компаний появились единые тарифы, у них же и провайдеров – отобрали единые пакеты.

Звонки через мессенджеры операторов тоже подорожали.

Всё это кончится плохо. Почему? Тут причин много. И мы о них писали. Вот о чем мы не говорили и о чем хотели бы спросить тех, кто принимал данное решение – почему оно идет вразрез с постановление правительства (как будто в первый раз), которое приняло Госпрограмму развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий на 2018-2020 годы?

Если кто не помнит, там как раз говорится о том, что интернет в стране поганенький и дорогой и нужно это срочно менять (перечитываем, удивляемся).

Единственный, кто осмелился выступить против (мы позвонили десяткам чиновников – они сделали вид, что их нет) - лидер Демпартии Саидджафар Усмонзода. Он сказал, что «повышением цен на интернет мы настраиваем народ против правительства» (кто-то должен, наконец, это понять).

И еще. Таджикистан каждый год теряет на рынке телекоммуникации до $50 млн. Об этом нам рассказал глава общественной организации Гражданской инициативы политики интернет Мухаммади Ибодуллоев и объяснил, как можно было бы получить прибыль и от дешевого интернета (ну, это если еще и ум есть).

Ну, а это, собственно, реакция народа (было бы не видео, был бы мат).

Но есть и хорошие новости, в Таджикистане все школы и госучреждения обеспечены интернетом (сами в шоке), поэтому никто без него не останется.

Москва и Душанбе подписали 17 соглашений. Самое важное среди них - об организованной миграции (и это хорошо). Подробности, правда, пока не известны. Будем узнавать.

Не знаете, в какой вуз устроить своего ребенка? А мы знаем. В университет Центральной Азии в Хороге (нет, это не реклама).

И снова здравствуйте. В Таджикистане заблокирован российский ресурс Яндекс.Дзен. А мы говорили шефу – не нужно в сети успехами по статистике делиться (это чистая правда)…

Ну, и как бы логично - Таджикистан потерял 12 строчек в рейтинге свободы слова, в частности, из-за блокировки сайтов (и это тоже правда).

В 2009 году президент Таджикистана поручил перевести все предприятия на трёхсменную работу. Спустя 10 лет их стало еще меньше (даёшь еще 10-летку?!).

Давно пустующее предприятие на Водонасосной. Мы даже не знаем что это Фото Asia-Plus

Хлеб не подорожает (может быть). Власти Таджикистана восстановили льготы мукомолам.

«Десятки раз нам уже говорили, что откроют заводы и создадут рабочие места, но дальше слов это никуда не идет. Мы уже не верим никому, и свой хлеб добываем сами», - говорят женщины с женского мардикорбозора (он, как оказалось, у нас такой – первый).

Таджикский интернет (нет, мы еще не успокоились). Чем мы хуже? Оказалось - всем (вот не удивительно).

Таджикистанцы тратят на электричество больше всех в Центральной Азии и даже в Европе. А тех, кто не тратит (бедных, то есть) будут выявлять, зарегистрировать и поддерживать (мы не ошиблись, и правда так обещали).

Для тех, кто переживал (и замучил нас вопросами) - проезд в транспорте в Душанбе не подорожает! За это лично поручился представитель транспортного отдела мэрии. Имя свое он, правда, называть не стал (с чего бы это?..), но мы ему все равно верим.

На днях был день рождения Садриддина Айни. 141 год! Так много воды утекло и так мало мы о нем знаем (некоторым нынешним чиновникам посвящается).

Пополнил баланс карты City card, но терминал карту не вернул. С вами такое было? Вот тут можно узнать, куда обращаться.

«Помери чид» - самый древний и уникальный вид дома в Таджикистане, сохранивший в себе не только символику периода зороастризма, но и конструкцию домов тех времен.

Ну и вот вам еще полезная информация, как в условиях тотального подорожания более-менее выгодно звонить в Таджикистан со всех уголков мира.

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