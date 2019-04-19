В Душанбе открылся новый магазин оптики OSSЕ, где представлен широкий ассортимент товаров популярных брендов, доступных во всех ценовых категориях.

В церемонии открытия магазине приняли участие популярные блогеры и лидеры мнений, а в программу был включен модный показ. В социальных сетях был устроен розыгрыш в честь открытия и объявлены скидки.

Сейчас любой желающий может в OSSЕ проверить зрение и подобрать себе очки. Профессиональный офтальмолог при помощи современного японского оборудования определит, какие очки вам больше подойдут.

Особенностью ассортимента магазина являются прогрессивные линзы очков, благодаря которым вы сможете четко видеть на любом расстоянии без резких переходов между зонами зрения, что гарантирует безусловный зрительный комфорт.

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Есть в OSSЕ и услуги мастера – вы можете починить свои очки либо заменить детали.

В солнечном Душанбе не стоит забывать и о защите от яркого света. Подходящие вашему образу очки от Ray-Ban, Mont Blanс, Roberto Cavalli, Osse и Mustang, а также стильные аксессуары помогут выбрать консультанты магазина.

Магазин оптики OSSЕ открыт каждый день с 9:00 до 19:00 и располагается по адресy ул. Бехзод, 14 (новостройка напротив сквера Алишера Навои, МЧС). Ищите @osse.optica в соцсетях или звоните (44) 6256060.

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