Вопрос сохранности сбережений возникает почти у всех, а в условиях нестабильной жизни, каждый человек хочет что-то накопить на свое будущее, будущее своих детей или просто на какую-нибудь покупку или событие.

Самым распространенным и надежным способом хранения денег являются финансовые организации. На вопрос, в какой же банк пойти, мы отвечаем - «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»

Почему именно «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»?

На сегодняшний день ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» является одной их крупнейших финансовых организаций страны, обладающей широкой филиальной сетью (офисы расположены практически во всех городах и районах), которая предлагает весь спектр банковских услуг с прозрачными условиями и без риска для ваших сбережений.

Двойная выгода. Как?

В «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» вы сможете не только открыть депозитный счет очень быстро и по выгодным условиям, но ещё и стать участником сразу двух акций:

Акции «Тухфаи сазовор» и юбилейной акции «Ҷашнӣ».

В акции «Тухфаи сазовор» вас ждут гарантированные подарки. Перечень подарков довольно большой: от бытовой техники до путевок на двоих в Европу.

А в акции «Ҷашнӣ» у вас есть возможность выиграть 20 ценных призов в лотерее, в том числе телевизоры, ноутбуки, смартфоны, путевки и суперприз автомобиль марки Мерседес.

Совместите полезное с приятным и попытайте удачу вместе с нами! Получайте больше подарков, открывая и пополняя вклады в “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ”! Не теряйте время и действуйте уже сейчас!

Действие №1: Позвоните в контакт центр «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» по короткому номеру 1122.

Действие №2: Подайте онлайн-заявку на открытие вклада по адресу https://imon.tj/application/deposit

Действие №3. (нужен ваш мобильный телефон) Самый простой способ стать подписчиком интерактивного чат-бота «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в Viber, изучить депозитные продукты и там же оставить заявку на открытие вклада.

Обращаясь к нам, вы всегда будете в выигрыше! Подробности об акциях Организации можете посмотреть на сайте

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» 20 лет вместе с Вами!

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 129 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 20 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.

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