АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- С 8 до 11 часов в столице будут перекрыты дороги в связи с проведением 10 – го Душанбинского полумарафона, посвящённого Дню города. Движение всех видов автомобильного транспорта во время проведения полумарафона будет запрещено с перекрестка улиц Саъди Шерози – Хофизи Шерози и перекрестка Хофизи Шерози – пр. Рудаки до перекрестка улицы Бухоро.
- В рамках фестиваля «Парасту» в драмтеатре имени Лохути состоится показ спектакля «Гамлет» в исполнении труппы Хорогского театра. Начало в 10.00. Вход бесплатный
– В Кинозале «Таджикфильм» проходит показ украинских фильмов. Начало в 18.00 Вход свободный.
- Впервые в Душанбе в рамках GDG будет проходить Женский Techmakers-2019. На мероприятии будет панель с выступлениями молодых специалистов, которые достигли немалого успеха в своей сфере и поделятся своими навыками, приобретенными в таких компаниях как LinkedIn, Twitter, Mozilla и TeliaSonera. Начало 14.00. Место: Информационно-ресурсный центр ООН (старый корпус РТСУ, вход со стороны ЗАГСа)
- В рамках «Родительского марафона», приуроченного ко Дню защиты детей, психологический Центр «Азбука личности» и Инициативная группа «Психологи Таджикистана» организуют встречу по вопросам психологии подросткового возраста. Стоимость участия - 40 сомони. Начало в 14.00. адрес: ул. Валаматзаде, 8, 2 этаж. Справки по тел.: 939000317 и 988950011.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 АПРЕЛЯ
2017 - Минкультуры сообщило, что в Таджикистане издан «Реестр национальных имен», которыми разрешено называть детей. В нем - более 3000 образцов национальных таджикских имен.
2018 - На границе с Узбекистаном на территории Аштского района Согдийской области были сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 АПРЕЛЯ
1923 – Родился заслуженный актер Таджикистана Икбол Табаров.
1931 – Родился доктор исторических наук, профессор Хакназар Назаров.
1933 – Родился литературовед Соат Чалишев.
1934 – Родился драматург Абдусалом Атобаев.
1935 – Родился поэт Мастон Шерали.
1938 – Родился режиссёр, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хушназар Майбалиев.
1939 – Родился писатель Джамолиддин Тошматов.
1956 – Родился журналист Давлатбек Салолов.
1959 – Родился певец Абдумачид Бердиев.
1960 – Родился Муродали Алимардон, глава «Агроинвестбанка», бывший вице-премьер Таджикистана.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, (выше 3000м небольшой снег), гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь ночью в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанская автономная область – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 8-13 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, (выше 3000м небольшой снег), гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.
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