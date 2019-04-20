Председатель города Душанбе Рустам Эмомали 19 апреля встретился с председателем Совета директоров турецкой компании «Караманчи Холдинг» Фотехом Караманчи.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между «Караманчи Холдинг» и администрацией Душанбе, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Деятельность компании «Караманчи Холдинг» связана с текстильной промышленностью, производством труб из стекловолокна и гидроэнергетикой.

В частности, были обсуждены вероятные направления, куда могла бы инвестировать турецкая компания.

По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о создании в Душанбе совместного предприятия по выпуску высококачественных труб из стекловолокна.

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О других подробностях данного соглашения не сообщается.

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