Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики доводит до сведения граждан, что до конца апреля на территории страны ожидается неустойчивая погода. Будут проливные дожди, а в горных и предгорных местностях они будут обильными и ливневыми.
Обильные осадки, проходящие в горных и предгорных местностях, провоцируют размывание почвы и их движение, что приводит к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалу и размывам береговой линии рек.
В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на горных пастбищах.
По данным синоптиков, 21-22 апреля в предгорных районах Хатлонской области возможны селевые явления, а на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и бассейнах рек Кафирниган, Обихингоу, Яхсу, Кызылсу (южная), Зеравшан (Пенджикентский район) ожидается повышение уровня воды.
В этой связи, Комитет убедительно просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур, растущих в горных местностях. КЧС не рекомендует гражданам и гостям страны в эти дни находится вблизи водоемов, рыбачить, а также особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра.
Гражданам, живущим в сельских и горных местностях, КЧС рекомендует обзавестись резиновыми сапогами, всегда держать мобильные телефоны при полной зарядке, обновить и пополнить домашнюю аптечку, приобрести дополнительные системы освещения.
В целях предупреждения затопления улиц и домов, КЧС также просит население прочистить все арыки и канавы, проходящие рядом с их домами.
В целях подготовки населения к возможным сходам селей КЧС предлагает соблюдать ряд правил поведения:
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
-отключить воду, газ, электричество;
-погасить огонь в печах;
-перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
-закрыть окна и двери.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
-документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
-комплект одежды и обуви по сезону;
-запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
При внезапном сходе селей до прибытия помощи необходимо как можно быстрее:
-Если затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления.
-Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации. Оставайтесь на нем до прибытия помощи.
-Принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, нуждающихся в помощи:
-в светлое время - вывесить на высоком месте полотнища (например, белое или цветное полотенце);
-в темное время - подавать световые сигналы: разведите костер, зажгите фонарь, подавайте сигналы фонариком.
ПОМНИТЕ! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки.
В случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 112 или в дежурную часть КЧС по номерам: 93 880 28 19, 223 13 11.
В Душанбе в эти дни ожидается переменная облачность. Днем 21 и 22 апреля - кратковременный дождь, гроза. Температура эти дни прогреется до 24-26 градусов/
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