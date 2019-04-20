В этот день 178 лет назад в филадельфийском журнале «Graham’s Ladies’ and Gentlemen’s Magazine» был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг».

Для любителей интриг и расследований мы подготовили тест, который поможет определить ваши детективные способности.

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