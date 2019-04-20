Сегодня утром в Жамбылской области Казахстана попал в аварию пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, еще более 20 пострадали. Об этом сообщает МВД Казахстана.
По данным министерства, на 181 километре автодороги Алма-Ата – Ташкент на территории Кордайского района автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком. Водитель пассажирского автобуса пытался избежать столкновения с другими машинами, в результате чего автобус опрокинулся.
На месте аварии погибли 8 человек, еще трое скончались в больнице.
Для родственников потерпевших в департаменте по ЧС открыты горячие линии.
По данным МВД, начато досудебное расследование по факту ДТП по ст. 345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение ПДД, повлекшее гибель людей, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).
По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Я в любви признаюсь тебе, город мой Душанбе. Дню столицы посвящается
Ни хао. 7 реальных лайфхаков для быстрого изучения китайского языка
Шоу на стадионе: Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского?
А не брат ли ты по зову Шерлоку Холмсу?
Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали открыли школу и амфитеатр в Душанбе
Как превратить бесхозный пустырь в сад?
Душанбе и его начальники: кто был до Рустама Эмомали?
14 команд выйдут на старт в новом сезоне первой лиги Таджикистана
КЧС: неустойчивая погода в Таджикистане сохранится до конца апреля
В Россию – по заказу. Как будет работать Соглашение об организованном наборе таджикистанцев в РФ
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста