Сегодня утром в Жамбылской области Казахстана попал в аварию пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, еще более 20 пострадали. Об этом сообщает МВД Казахстана.

По данным министерства, на 181 километре автодороги Алма-Ата – Ташкент на территории Кордайского района автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком. Водитель пассажирского автобуса пытался избежать столкновения с другими машинами, в результате чего автобус опрокинулся.

На месте аварии погибли 8 человек, еще трое скончались в больнице.

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Для родственников потерпевших в департаменте по ЧС открыты горячие линии.

По данным МВД, начато досудебное расследование по факту ДТП по ст. 345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение ПДД, повлекшее гибель людей, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области.

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