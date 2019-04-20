Сегодня глава государства Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали приняли участие в открытии обновленной школы №6 в Душанбе.
Старое здание школы было снесено, а на его месте построено новое, современное здание на 2400 учеников в две смены.
Школы построил местный предприниматель, генеральный директор ОАО “Точикгидроэлектромонтаж” Иқбол Сафаров.
Школа теперь состоит из трех 4-этажных зданий, имеет более 50 классов и 38 вспомогательных кабинетов.
В школе теперь есть отдельные классы биологии, химии, военной подготовки, геометрии, а также лабораторные кабинеты для проведения различных опытов.
Кроме этого есть классы труда, где ребята будут обучаться различным ремеслам.
В школе столовая на 160 мест, спортивный зал на 420 квадратных метрах внутри здания и спортплощадки на территории школы, конференц-зал на 380 мест, медпункт.
На встрече с учителями и учащимися школы Эмомали Рахмон отметил, что новые условия в школе дадут учащимся возможность еще больше проявить себя.
После этого, глава государства и председатель Душанбе приняли участие в открытии Амфитеатр в парке имени Фирдавси.
Открытие летнего театра было приурочено ко Дню города.
Амфитеатр, строительство которого началось летом 2018 года, рассчитан на 1500 мест и предназначен для проведения различных культурных мероприятий
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