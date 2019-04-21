Этот вопрос очень часто приходит в редакцию «АП», разведённые женщины напрямую обращаются с ним и в юридическую компанию «Химоя». На вопрос: «А назначались ли алименты при разводе?», женщины чаще всего отвечают, что алиментов они не требовали, а суд ничего не назначал. Попробуем разобраться в данном вопросе.

Части 1 и 2 статьи 24 Семейного кодекса РТ гласят:

1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на утверждение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты и размере средств на содержание детей и нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств, либо о разделе общего имущества супругов.

2. В случае отсутствия соглашения между супругами по вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, а также, если будет установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан:

- определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;

- определить, с кого из родителей, и в каких размерах взыскиваются алименты на содержание детей;

- по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;

- по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания".

Таким образом, как мы видим из норм части второй, Закон устанавливает обязанность суда при решении вопроса о прекращении брака без учета требований родителей установить, с кем из них оставить несовершеннолетних детей, и вопрос о взыскании алиментов.

Остальные два вопроса суд обязан решить по требованию родителей.

Однако, если, допустим, жена не требует взыскания алиментов и суд не взыскивает их, это является прямым нарушением данной нормы и прав ребенка. Ведь родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (ч. 1, ст. 80 СК РТ), а сам ребенок не может защитить свои права, поэтому, вне зависимости от требования родителей, суд обязан взыскать алименты в пользу ребенка.

Обратите внимание на первую часть статьи 24, где говорится, что стороны могут предоставить соглашение об уплате алиментов. Если такое соглашение будет достигнуто, суд освобождается от взыскания алиментов, но и тут не все просто.

Часть 2, статьи 104 СК РТ устанавливает следующее: "Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, который они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса)".

Таким образом, даже если стороны (мать и отец ребенка) предоставят суду соглашение об уплате алиментов, Суд не обязан им верить, а должен проверить доходы родителей, чтобы те не нарушали права ребенка.

Часть 4, ст. 80 СК РТ гласит: "При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при не предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при не предъявлении иска в суд, орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них)".

То есть, если стороны вообще не подавали в суд на взыскание алиментов и для прекращения брака, то уже органы опеки могут взыскать алименты в пользу детей.

Однако мы ни разу не слышали, чтобы органы опеки в интересах детей без учета мнения родителей взыскивали алименты.

Часто при подаче заявления о прекращении брака (разводе) "гордые" родители (обычно матери) не подают заявление о взыскании алиментов, и судьи, ссылаясь на часть 3, ст. 198 ГПК РТ "Решение принимается в пределах требований, предъявленных истцом", не решают вопросы об алиментах. В конечном итоге нарушаются права ребенка.

Также важно знать - если отец ребенка не лишен родительских прав у него сохраняется право при нетрудоспособности потребовать обеспечение у своего уже трудоспособного ребенка по части 1, ст. 88 СК РТ "Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них". Даже несмотря на то, что мать ребенка ранее не подавала иск о взыскании алиментов, и отец не потратил ни копейки на его содержание.

Итог. Судьи обязаны при решении вопроса о прекращении брака даже без учета требований о взыскании алиментов - взыскать алименты в пользу детей. Если предъявляется соглашение об уплате алиментов - то проверить размер алиментов, чтобы они не были ниже установленных законом размеров (25% на одного, 33% на двух, 50% дохода на 3 и более детей).

Органы опеки вправе и должны подавать заявление в суд в пользу матерей, которые не получают алименты.

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