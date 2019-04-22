В столице Катара городе Доха 20 апреля состоялся очередной конгресс Федерации легкой атлетики Азии.

На конгрессе таджикский спортсмен, чемпион олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, четырежды чемпион Азии по метанию молота Дилшод Назаров был избран председателем Федерации легкой атлетики Средней Азии, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Дильшод Назаров Фото: пресс-лужба НОК РТ

Решением конгресса Д. Назарову присвоено почетное звание «Лучший метатель молота Азии».

В рамках конгресса катарец Дохлан Хамади до 2023 года переизбран президентом федерации легкой атлетики азиатского континента.

Напомним, Дильшод Назаров 21-24 апреля выступит в очередном чемпионате Азии, который состоится в Дохе.

Кроме Назарова в континентальном чемпионате по легкой атлетике Таджикистан будут представлять еще пять спортсменов, сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта.

Это Кристина Пронженко (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Одилшо Исматов (бег на дистанцию 800 метров), Алишер Пулодов (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Григорий Дерипаскин (бег на дистанцию 400 метров) и Гулсунби Шарифова (бег на дистанцию 200 метров).

В очередном чемпионате Азии в Катаре ожидается участия свыше 1 тыс. спортсменов из 45 государств континента, которые выступят по 21 виду легкой атлетики.

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