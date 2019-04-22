Сегодня, 22 апреля, во всем мире отмечается Международный день земли под лозунгом «Защитим наши виды» (Protect our species).

По информации экологической организации «Маленькая Земля», в Таджикистане обитает более 13 тысяч видов животных и есть около 5 тысяч видов растительности.

Из-за антропогенной деятельности в стране на грани исчезновения находятся более 250 видов животных и около 230 видов растительного мира.

Старший советник экологической организации «Маленькая Земля» Тимур Идрисов утверждает, что «сейчас на Земле происходит массовое вымирание видов, вызванное не природными причинами, а деятельностью человека.

«Это самое быстрое исчезновение представителей биоразнообразия за последние 60 млн лет», - говорит он.

Разрушение дикой природы Тимур Идрисов связывает с антропогенной деятельностью, включая уничтожение лесов и мест обитания, браконьерством и незаконной торговлей, неустойчивым сельским хозяйством, загрязнением окружающей среды и изменением климата.

«Если мы не начнем предпринимать действия, которые соответствуют масштабам и срочности проблемы, вымирание видов может стать «долговечным наследием» существования человека, - говорит он. - Все живые организмы ценны сами по себе. Каждый играет уникальную роль в сложной паутине жизни. Чтобы сохранить исчезающие или находящиеся под угрозой виды, нам - потребителям, педагогам, духовным лидерам, ученым, политикам, бизнесменам, гражданским активистам - следует объединять усилия и работать вместе. Коралловые рифы, слоны, жирафы, киты, тигры и даже обычные пчелы нуждаются в защите и поддержке. Мы все еще можем приостановить или замедлить вымирание видов. С нашей помощью, многие из них все еще могут восстановить свою популяцию и не исчезнуть полностью».

Фото biodiv.tj

В пресс-релизе организации «Маленькая земля», выпущенном в честь Международного дня земли, отмечается, что сегодня в Красный список Международного союза охраны природы включен 96 951 вид, из которых 26 840 находятся под угрозой исчезновения.

В Таджикистане в 2017 году вышло второе издание Красной книги, куда были занесены растения и животные, которые находятся в уязвимом положении.

По данным ученых Таджикистана, 90% представителей таджикской фауны и флоры сокращаются или находятся под угрозой исчезновения.

Во всей Азии исчез туранский тигр, на территории Таджикистана также исчез сурок Мензбира.

Кроме того, сильно сокращается количество дрофы-красотки – она больше всего среди пернатых ценится охотниками.

Сократилось число ферулы, сиёхалаф и чукри (кислячка, ревень).

С 2017 года для сбора и продажи ревеня необходимо получить лицензию. «Массовый сбор чукри угрожает существованию данного растения», - отмечают ученые.

По словам экологов, наибольший урон растениям наносит нерегулируемый выпас скота на территории лесного фонда. Еще одной проблемой для животных и растений является народная медицина. К примеру, слепозмейку (лат. Typhlopidae) используют в народной медицине, как средство от рака и в некоторых ритуальных обрядах. Сейчас идет нелегальная охота на нее, в особенности на территории Согдийской области.

Также на территории Турсунзадевского района обитает змея гюрза, она тоже занесена в Красную книгу. Однако местные жители убивают змею ради ее зубов, которые используют в народной медицине.

В настоящее время в Гиссарской долине идет браконьерская охота на фазана. В отношении тех видов, которые занесены в Красную книгу, таджикское законодательство предусматривает двойное наложение штрафа в сумме возмещения нанесенного ущерба.

«Краснокнижники» находятся под особой охраной государства, за них отвечает Комитет по охране окружающей среды.

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