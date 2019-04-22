В честь 149-ой годовщины со дня рождения, основоположника Коммунистической партии Советского Союза, «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина активисты Компартии Таджикистана возложили венки к его памятнику в районе Рудаки, сообщил «АП» лидер КПТ Миродж Абдуллаев.
После церемонии возложения венков состоялась церемония принятия в ряды Компартии 12 новых членов из числа молодежи страны.
В КПТ отмечают, из-за того, что все памятники Ленину в столице Таджикистана были снесены, они проводили свои мероприятия в центре района Рудаки, который раньше назывался Ленинским, и где до сих пор сохранен памятник Ленину.
По словам М. Абдуллаева, встречи ветеранов коммунистического движения в Таджикистане в честь очередного дня рождения Владимира Ленина проводятся во всех крупных городах и районах Таджикистана.
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Абдурозик 53 минуты назад
Буд проклят Ленин и это партия!!!