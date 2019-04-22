В ночь на 20 апреля в автопарке Екатеринбурга произошла массовая драка между мигрантами.
По предварительной информации, участниками конфликта были граждане Таджикистана и Кыргызстана.
Видео с записью массовой драки мигрантов появилось на странице «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, на месте насчитывалось около двух десятков человек, передает «Вести.Ру».
Мигранты собрались в районе улицы Маневровой на автобусной стоянке одной из екатеринбургских компаний-перевозчиков. Автор ролика сообщает, что сотрудники службы безопасности никак не среагировали на происходящее и не вызвали полицию. Причины конфликта остались неизвестными, сведений о пострадавших нет.
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