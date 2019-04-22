Мэр Душанбе Рустам Эмомали в конце прошлого года поставил перед ответственными структурами задачу вернуть в строй до апреля этого года простаивающие промпредприятия столицы. В начале мая в мэрии пообещали сообщить, как эти самые структуры справились с задачей. Любопытно – какие цифры они дадут?

Юго-западная окраина города когда-то была самой промышленной частью столицы.

Расположенный там Душанбинский завод холодильников «Памир» являлся гордостью республики. Это было одно из крупнейших предприятий страны, выпускавшее известные не только в СССР, но и за его пределами холодильники «Памир».

Завод холодильников Asia-Plus

На заводе работало более 1000 человек, его производственная мощность составляла 176 тыс. единиц в год. Количество продукции, выпущенной за период с 1964 по 1991 годы, составило более 3 млн.

Сейчас смотреть на это предприятие без жалости невозможно. Завод несколько раз перепродавался. Обширная территория пустует, все, что было возможно разобрать и продать – арматуру, кирпичи, пластик давно уже разобрали и продали.

Завод холодильников Asia-Plus

На огромном заводе сегодня работают несколько мелких предприятий по выпуску стройматериалов. В конце прошлого года в Минпроме сообщили, что в Душанбе планируют открыть завод холодильников узбекской компании «Артел». Возможным местом нового завода называли бывший ДЗХ, но сегодня там никакой реконструкцией и не пахнет.

Завод холодильников Asia-Plus

Напротив завода «Памир» был расположен не менее знаменитый арматурный завод им. С.Орджоникидзе. Завод, производивший чугунное литье, арматуру, был основан в 1933 году.

Арматурный завод Asia-Plus

В 2004 году предприятие было приватизировано, с 2007 года занималось выпуском дверей и металлоконструкций, который со временем был прекращен. Сейчас один корпус завода занимает предприятие по производству безалкогольных напитков компании Coca-Cola. Другие корпуса еще ждут своей очереди, «красуясь» разбитыми окнами.

Чуть дальше, на улице Набиева, когда-то располагались Авторемзавод (АРЗ-1) и «Таджиккабель» - предприятие по производству кабельных изделий. Теперь здесь «поселились» автомастерские, фирмы по изготовлению окон и дверей, различные мелкие торговые точки.

Авторемзавод Asia-Plus

Такая же ситуация на бывшем столичном Опытном авторемзаводе (ДОАРЗ-5). На территории расположены автомастерские, цеха по изготовлению окон и дверей из дерева и металлопластика.

ДОАРЗ Asia-Plus

Первенец Тяжелой промышленности Таджикистана - Механический завод. Снесен полностью Гафур Шерматов

Ближе к центру, на улице Айни, стоит бывший завод «Таджиктекстильмаш» - ныне ГУП «Коргохи мошинсози» (Машиностроительное производство). Здание бывшего заводоуправления сейчас занимает филиал Исследовательского технологического университета МИСиС. Сам завод теперь выпускает лишь мелкую продукцию для различных отраслей. В хорошие годы здесь, в основном, выпускали станки для текстильного производства.

Таджиктекстильмаш Гафур Шерматов

Когда-то знаменитое столичное предприятие «Таджикатлас» славилось своей продукцией не только в Таджикистане, но и за его пределами. Тут несколько раз менялись собственники. Сейчас предприятие практически не функционирует и даже стало предметом судебных тяжб.

"Таджикатлас" Asia-Plus

Таджикатлас как после "бомбёжки" Гафур Шерматов

И уже мало кто помнит, что на улице Н.Хувайдуллоева когда-то располагался бывший завод "Элто" при НИИ «Фонон», который работал в области разработки и изготовления пьезоэлектронных приборов стабилизации частоты – кварцевых генераторов и резонаторов.

Фонон Asia-Plus

Этот НИИ являлся головным научно-исследовательским институтом научно-производственного объединения в СССР. После обретения независимости здесь была налажена сборка телевизоров, которые представлялись на различных республиканских мероприятиях и выставках.

Чулочно-носочная фабрика Asia-Plus

Сейчас производственное здание находится в аварийном состоянии. Другая часть территории завода приватизирована предпринимателями, занимающимися изготовлением различных металлоконструкций.

Судьбу этих предприятий повторила и Шелкомотальная фабрика в районе аэропорта, Чулочно-носочная фабрика и другие, некогда известные фабрики и заводы столицы.

А это территория Шелкомбината Гафур Шерматов

Тоже Шелкомбинат Гафр Шерматов

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