АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- Посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпотт выступит в прямом эфире радиостанции «Азия-Плюс» на волне 107 FM с 11 до 12 часов дня.
- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская сказка «Буратино». Начало в 10:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 АПРЕЛЯ
Всемирный день книги и защиты авторского права.
1929 – В СССР принят первый пятилетний план развития народного хозяйства.
1958 - Открытие Первого съезда художников Таджикистана.
1985 – Состоялся Апрельский Пленум ЦК КПСС, взявший курс на перестройку.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 АПРЕЛЯ
1951 – Родился доктор педагогических наук Махмудчон Бокиев.
1955 – Родился заслуженный работник Таджикистана Абдучаббор Азизов.
1955 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Толибчон Бобоев.
1959 – Родился заслуженный актер Таджикистана Махмадали Аюбов.
1961 – Родился заслуженный актер Таджикистана Курбонали Абдуллоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь (выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанская автономная область – Облачно, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно, местами кратковременный дождь (выше 3000м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.
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