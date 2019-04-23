АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- Посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпотт выступит в прямом эфире радиостанции «Азия-Плюс» на волне 107 FM с 11 до 12 часов дня.

- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская сказка «Буратино». Начало в 10:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 АПРЕЛЯ

Всемирный день книги и защиты авторского права.

1929 – В СССР принят первый пятилетний план развития народного хозяйства.

1958 - Открытие Первого съезда художников Таджикистана.

1985 – Состоялся Апрельский Пленум ЦК КПСС, взявший курс на перестройку.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 АПРЕЛЯ

1951 – Родился доктор педагогических наук Махмудчон Бокиев.

1955 – Родился заслуженный работник Таджикистана Абдучаббор Азизов.

1955 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Толибчон Бобоев.

1959 – Родился заслуженный актер Таджикистана Махмадали Аюбов.

1961 – Родился заслуженный актер Таджикистана Курбонали Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь (выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанская автономная область – Облачно, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами кратковременный дождь (выше 3000м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.