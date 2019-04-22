В Душанбе после сильного дождя вечером 5 апреля дороги превратились в сплошной водосток.

В столице Таджикистана эта весна выдалась щедрой на осадки: дожди льют в апреле практически каждый день. Завтра, по прогнозам синоптиков, в столице будет дождливо, ожидаются грозы.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявлял, что неустойчивая погода в стране продержится до конца апреля. Будут проливные дожди, а в горных и предгорных местностях они будут обильными и ливневыми, предупреждало КЧС.

С начала апреля обильные осадки, проходящие в горных и предгорных местностях, провоцируют размывание почвы и их движение, что приводит к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалу и размывам береговой линии рек. В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на горных пастбищах.

Так, утром 21 апреля стихия унесла жизни двух молодых людей. Житель кишлака Бахористон джамоата Сешанбе города Турсунзаде 16-летний Азиз Кулов погиб в селевом потоке, который сошел в результате проливного дождя утром в воскресенье. Подросток пас скот в окрестностях города и погиб, пытаясь спасти скот, который тонул в селевом потоке. Его тело обнаружили через несколько часов.

В тот же день на территории Душанбе из-за шквалистого ветра на автомашину марки «Daewoo Tico» упало дерево. В результате пассажир автомашины погиб на месте, а водитель получил телесные повреждения, сообщает КЧС. Спасательный отряд быстрого реагирования КЧС по городу Душанбе извлек пострадавшего и тело погибшего из блокированной машины.

По данным пресс-центра КЧС Таджикистана, в эти дни на территории страны сохраняется неустойчивая погода в виде интенсивных осадков, соответственно, сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов.

В этой связи, КЧС просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур, растущих в горных местностях. Также КЧС не рекомендует чабанам разбивать лагерь в русле или на берегу горной реки.

Во избежание несчастных случаев из-за порыва ветра, КЧС рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В целях предупреждения затопления улиц и домов, КЧС также просит население и коммунальные службы страны еще раз прочистить все арыки и канавы, проходящие рядом с их домами.

В целях подготовки населения к возможным сходам селей КЧС предлагает соблюдать ряд правил поведения:

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

- отключить воду, газ, электричество;

- погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;

- закрыть окна и двери.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:

- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

- комплект одежды и обуви по сезону;

- запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

При внезапном сходе селей до прибытия помощи необходимо как можно быстрее:

- Если затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления.

В случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 112 или в дежурную часть КЧС по номерам: 93 880 28 19, 223 13 11.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.