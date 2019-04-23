Юношеская сборная Таджикистана (U-16) по футболу, возглавляемая главным тренером Ахлиддином Турдиевым, одержала победу в первом товарищеском матче над сверстниками из Омана.

Встреча прошла 22 апреля на Центральном стадионе Душанбе и завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей сборной. Голы Абдулфатохи Худойдодзода (28-я минута) и Мехрубони Абдурауфа (90-я минута) принесли юношеской сборной Таджикистана уверенную победу, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

По окончании матча лучшим игрокам встречи в командах были вручены ценные призы. В составе таджикской юношеской сборной лучшим был признан вратарь Сафарманд Гаффоров, а в составе сборной Омана – Аль-Мотасим Ганим Омар Аль-Самин Амарджид.

В четверг, 25 апреля, юношеские сборные Таджикистана и Омана проведут повторный товарищеский матч. Игра пройдет на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 18:00 часов. Вход на стадион – свободный.

Юношеская сборная Таджикистана ведет целенаправленную подготовку к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет в сентябре этого года. Своих соперников по отборочному раунду наши юноши узнают совсем скоро, когда состоится жеребьевка турнира.

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