Таджикские  дзюдоисты Комроншо Устопириён и Темур Рахимов выиграли серебряные медали чемпионата Азии и Океании, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах.

Комроншо Устопириён в весовой категории до 90 кг одолел  Давлата Бобонова (Узбекистан), Хебилига Бу (Китай), Ислама Бозбаева (Казахстан). В финальной схватке он уступил японскому борцу  Косуке Машияма.

В весе свыше 100 кг Темур Рахимов также выиграл три схватки подряд у таких спортсменов - Ракана Зайдана  (С.Аравия), Дуренбаяра Ульзибаяра (Монголия), Юрия Краковецкого (Кыргызстан). В финальном поединке Тимур проиграл южнокорейцу Сунг Ним Киму.  

Другие таджикские дзюдоисты остались без медалей.

Всего в чемпионате   выступили около 300  спортсменов  из 78 стран Азии, Австралии и Океании.

Таджикский борец Комроншох Устопириён в 2017 и 2018 году становился чемпионом Азии в весовой категории до 90 кг. 

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