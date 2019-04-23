В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Айни 22 апреля состоялась торжественная церемония закрытия республиканского фестиваля-конкурса профессиональных театров «Парасту – 2019». В этом году он был посвящен 80-летию Народного артиста Таджикистана Махмуджона Вахидова и 30-летию Государственной независимости Таджикистана.

Гран-при фестиваля присужден спектаклю «Фирдавси» Государственного академического драматического театра имени А.Лахути, поставленный по одноименному роману Сотима Улугзаде, в постановке Султона Усмонова, сообщает Минкультуры Таджикистана.

Главный приз театрального фестиваля "Парасту" получил Таджикский академический театр драмы имени Лохути Asia-Plus 1 /28

Первое место фестиваля заняли Академический театр оперы и балета Таджикистана за оперу «Хусрав и Ширин» и театр города Канибадам им. Тухфы Фозиловой за спектакль «Кори ишкамба» по повести С. Айни «Смерть ростовщика».

Второе место присуждено Русскому драматическому театру им. Владимира Маяковского за спектакль «Тартюф» и Молодежному театру им. М. Вахидова за спектакль «Когда безмолвствуют горы» по повести Чингиза Айтматова в постановке Нозима Меликова.

Театр им. А. Мухаммаджонова города Бохтар за спектакль «Карим-девона» и Молодежный театр Худжанда за спектакль «Материнское сердце» - на третьем месте фестиваля.

Лучшими исполнительницами женских ролей стали Шогун Давлатбекова, актриса Театра юного зрителя имени Косимова, и Марина Ярмолик из Русского драмтеатра имени Маяковского.

Еще одного воспитанника "маяковки" - Хуршеда Мустафоева признали лучшим исполнителем мужской роли.

Хуршед Мустафоев Asia-Plus

Лучшим режиссером стал Нозим Меликов из Молодежного театра.



На «Парасту-2019» свое мастерство на суд жюри и зрителей представили 18 профессиональных театров республики.

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