Численность населения Узбекистана увеличилась с начала года более чем на 120 тысяч человек, составив 33 миллиона 375 тысяч 800 человек, сообщает CA-NEWS.
«Численность постоянного населения Узбекистана на 1 апреля составила 33 миллиона 375 тысяч 800 человек, увеличившись с начала года на 120,3 тысячи человек, или на 0,4%», – говорится в отчете о демографической ситуации Государственного комитета по статистике.
Городское население насчитывает 16,865 миллион человек (50,5% от общей численности населения), сельского населения – 16,510 миллиона человек (49,5%).
Число прибывших в Узбекистан на постоянное место жительства в первом квартале – 767 человек, из них 26,2% – из Таджикистана, 24,9% – из Казахстана, 21,4% – из России, 16,4% – из Кыргызстана и 11,1% – из других стран.
Из Узбекистана на постоянное место жительства за рубеж выехали 2863 человека, из них 47,9% – в Казахстан, 45,6% – в Россию, 1,1% – в Израиль, 0,7% – в США, 4,7% – в другие страны.
В Ташкенте на 1 апреля численность постоянного населения составила 2 миллиона 522 тысячи 800 человек, с начала года она увеличилась на 12,9 тысячи человек, или на 0,5%.
В первом квартале по республике зарегистрировано 159,5 тысячи родившихся детей.
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Guest236 часов назад
Странно, а в другие сайты другие данные...
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