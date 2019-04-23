Глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саади Кодирзода снят сегодня с занимаемой должности постановлением правительства, которое подписано Эмомали Рахмоном.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, он переведен на другую работу. Новым местом его работы стал исполнительный аппарат президента Таджикистана: он будет заместителем Озоды Рахмон, которая и возглавляет аппарат.

На пост главы антимонопольного ведомства РТ назначен Икромиддин Вализода. До этого назначения он занимал должность заместителя директора Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ.

Также указами президента, Хуршед Исмоилзода, ранее занимавший пост заместителя главы Налогового комитета, назначен начальником Управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата президента. Файзулло Файзуллозода стал заместителем Управления экономики президентского аппарата.

Со своей должности снят первый заместитель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Абдукарим Абдуалимзода. Формулировка - "в связи с выходом на пенсию".

Постановлением правительство РТ Хайриддин Хукмидинзода назначен заместителем министра обороны РТ по тылу.

Напомним, что именно Антимонопольная служба Таджикистана, возглавляемая Саади Кодирзода, инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана действует линейка единых тарифов на мобильные услуги. Антимонопольная служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов. Таким образом, один гигабайт (1024 мегабайт) интернета у таджикских операторов теперь стоит не менее 63 сомони против 30-35 сомони прежних.

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