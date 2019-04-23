Что может потревожить родителей больше, чем ребёнок, жалующийся на боли? Головные боли, тошнота, слабость и многое другое - всё это может являться следствием проблем с органами пищеварения. Что делать в такой ситуации, как помочь ребенку и как часто надо посещать детского гастроэнтеролога? Об этом в интервью «АП» рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-гепатолог, специалист Диагностического лечебного центра «Мадади Тибби» Фарида Мансурова.

- Как известно, существуют заболевания, которыми могут болеть исключительно взрослые, или наоборот только дети. Есть ли такое разделение и в гастроэнтерологии?

- В целом, заболевания органов пищеварения у детей и взрослых довольно схожие. Детская патология отличается большим процентом различных детских инфекций, гельминтозов. Также у детей преобладают острые гепатиты А вирусной этиологии.

Известно, что у каждого второго ребёнка нарушена микрофлора кишечника, каждый 3-й ребёнок заражен паразитами, а каждый пятый является носителем хеликобактер пилори.

Детский гастроэнтеролог должен решить проблемы с желудком и кишечником ребенка в следующих случаях: вздутие живота, диарея, различные виды запоров, тошнота и рвота, аллергия на продукты питания, изжога, диспепсии.

- Из вашего личного опыта, на что чаще всего жалуются ваши маленькие пациенты, какие заболевания наблюдаются чаще всего?

- В последние годы дети чаще стали страдать патологией желчного пузыря, с развитием застоя желчи, формированием билиарного сладжа, с последующим присоединением панкреатопатии, нарушением процессов переваривания пищи, плохим аппетитом, а также запорами. Все чаще обращаются дети, перенесшие острый вирусный гепатит, так как у них также происходит нарушение процессов пищеварения.

Зачастую родители поздно обращают внимание на плохой аппетит, периодические коликообразные боли в животе, после еды или после физической нагрузки, общую слабость, недомогание, неприятный запах изо рта. Дети теряют в массе тела, но обычно родители списывают эти симптомы на рост ребенка.

Стоит отдельно выделить детей с запорами, причиной которых в первую очередь является состояние нервной системы, неправильное питание, злоупотребление фаст-фудом, недостатком кальция, витамина Д, отсутствием адекватной кишечной микрофлоры. У детей развивается снижение сократительной способности не только толстой кишки, но и желудка, желчного пузыря. Недавно, мне пришлось консультировать ребенка в возрасте чуть старше одного года с полной гипотонией толстой кишки, родителям которого предложили иссечь часть толстой кишки.

с сайта klimaks24.ru

Немалую роль в таком состоянии здоровья малышей, на мой взгляд, играет состояние здоровья матери, включая ее психику. Часто приходится слышать, как беременные женщины имеют нездоровую обстановку в семье, неправильное питание, отсутствие достаточного количества витаминов и микроэлементов в рационе и плохой сон.

Другая группа – дети, страдающие повышенным весом, вследствие генетической предрасположенности, нарушений липидного и углеводного обменов, малоподвижного образа жизни и калорийного питания.

Новая группа детей, появившаяся в последние годы – это дети, посвящающие большую часть времени гаджетам: играм в телефоне, планшете, компьютере. У этих детей происходит истощение нервной системы, которое приводит к нарушению регуляции всех органов пищеварения, кроме того, развиваются вторичные холецистопанкреатиты, запоры, авитаминозы.

Еще одна группа, которая заслуживает особого внимания, это дети с различной степенью дистрофии, с нарушением процессов всасывания белков, жиров, витаминов и микроэлементов, истощением нервной системы. Это дети с очень плохим аппетитом, с выраженной общей слабостью, и они требуют очень активного комплексного лечения.

Я описала все группы больных детей, которые обратились к нам в Центр и были пролечены с хорошими результатами.

- У ребенка болит живот, что должен делать родитель, если, например, это случилось ночью, и нет возможности поехать к врачу? На что в первую очередь обратить внимание?

- Это очень сложный вопрос, поскольку, с одной стороны боль в животе может быть обусловлена холецисто-панкреатопатией, с другой, может быть опасным симптомом, требующим консультации хирурга – развитие аппендицита или кишечной непроходимости. В любом случае, родители должны сразу вызвать врача.

с сайта thenypost.files.wordpress.com

- Действительно ли, что наиболее частой причиной болезней желудка является неправильное питание?

- В самом деле причин может довольно много, и наиболее частой причиной болезней желудка может быть инфицирование хеликобактерной инфекцией, с развитием функциональной диспепсии. Также наличие гельминтоза, стрессы и богатое жирами питание с дефицитом растительной клетчатки.

- Ребенок ходит в детсад, и, конечно же, не избежать проблем с глистами. Какую профилактику можно делать ребенку в домашних условиях?

- В качестве профилактики гельминтозов я, как правило, советую соблюдать гигиенические нормы, полноценное питание, включая чеснок, занятия спортом для усиления сопротивляемости организма. Организм сам обладает процессами саморегуляции и самовосстановления, ему надо лишь помочь.

- Можно ли иногда баловать ребёнка фаст-фудом и сладостями?

- Я обычно не советую питаться фаст-фудом, а вместо сладостей советую полезные сухофрукты, хотя без сладостей детям будет сложно. Но надо лишь разумно ограничить их приём.

- Могут ли быть поводом для обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта продукты, содержащие ГМО?

- Да, ранее это наблюдалось было чаще, сейчас санэпиднадзор строго следит за тем, чтобы таких продуктов было как можно меньше.

- Как часто вы бы рекомендовали обследовать ребёнка у гастроэнтеролога?

- Думаю, здесь большую роль играют родители, они должны внимательно наблюдать за состоянием здоровья детей, и хотя бы один раз в шесть месяцев обращаться к врачу для профилактического осмотра ребенка.

Поскольку я всегда занималась и продолжаю заниматься вопросами гепатологии, меня больше всего беспокоит состояние печени детей с вирусными и невирусными поражениями, особенно, с циррозом печени. Сегодня очень важно для выявления патологии печени своевременное обращение к специалистам. В нашем Центре «Мадади Тибби» специалисты проводят профилактическое лечение подобных заболеваний с хорошими результатами.

Резюмируя все сказанное, хотелось бы предупредить родителей, что что количество детей с теми или иными заболеваниями желудочно-кишечного тракта с каждым годом растёт. В настоящее время среди детей все чаще встречается патология печени (вирусные и невирусные, лекарственные поражения, холестаз), желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, диспепсии, анорексии, запоры. Причин множество. Это и ухудшающаяся экология, и возрастающие нагрузки в учебных заведениях, и несбалансированное питание, и состояние иммунной и центральной нервных систем.

- При каких основных симптомах визит к врачу не следует откладывать?

- Ребенка гастроэнтерологу обязательно следует показать при следующих симптомах:

- повторяющиеся боли в области живота;

- тошнота, рвота, изжога, отрыжка;

- ухудшение аппетита, общая слабость, недомогание;

- неприятный запах изо рта;

- нарушение стула (запор, диарея, неустойчивый стул);

- метеоризм и нарушение акта дефекации;

- кровотечение из желудочно-кишечного тракта;

- состояния, после перенесенного острого вирусного гепатита.

В клинике «Мадади Тибби» опытные врачи проведут амбулаторное обследование и лечение детей с патологией печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта.

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