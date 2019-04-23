24 апреля в Таджикистане местами ожидаются грозы, град, а 25 апреля в районах, расположенных выше 1500 м, дождь с переходом в мокрый снег.
По данным синоптиков, ливень ожидается в Душанбе, Гиссаре, Варзобе, Файзабаде, Вахдате, Нурабаде, Раште, Сангворе, Дарвазе, Кулябе, Фархоре, Восе, Дангаре, Ховалинге, Муминабаде, Ш. Шоин, Пенджикенте, на перевале Шахристан, Матч, Истаравшане, Яване и Рудаки.
В ночь с 23 на 24 апреля по крайнему югу в связи с усилением ветра ожидается пыльная мгла. Усиление ветра (за исключением ГБАО) от 15-20 м/с до 20-25 м/с.
Кроме этого, ожидается понижение температуры воздуха в долинных районах на 10-15 градусов.
В связи с выпадением сильных осадков на реках республики ожидается повышение уровня воды (кроме ГБАО). Особенно на реках Яхсу и Кызылсу (южная) и реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, Обихингоб возможно прохождение селевых паводков. Селевые явления возможны в период 23-25 апреля в большинстве предгорных и горных районах республики.
Ожидаемые погодные условия осложнят содержание скота на пастбищах. В выше перечисленных районах 24 апреля есть вероятность выпадения дождя до 30-40 мм, в РРП до 70-80 мм за сутки.
Метеорологи объясняют выпадение сильных осадков с затоком холодного влажного воздуха с Атлантики через Средиземноморье, Черное Море и Каспийское море.
В Душанбе, по данным синоптиков, два дня будет пасмурно, возможен ливень, временами очень сильный, с грозой. Западный ветер может усилиться до 12-17 м/с. Температура понизится на 10-12 градусов и составит всего 11-13 тепла.
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