В ходе организации и проведения всеобщих выборов в Индонезии от переутомления скончались 92 сотрудника избирательных участков, сообщает РИА Новости.
Ранее агентство Xinhua сообщило, что переутомление и дорожные аварии стали причиной смерти 69 человек, в том числе 15 полицейских и 54 сотрудников избирательных участков.
Подсчет голосов продолжается. Одновременные всеобщие выборы органов власти всех уровней - президента и вице-президента, национального парламента, провинциальных парламентов и городских и районных советов - прошли в Индонезии 17 апреля.
Явке избирателей была активной, по данным опросов общественного мнения, во многих округах доходила до 82%.
На выборах были зарегистрированы более 193 млн избирателей, имеющих право голосовать. Официальные результаты голосования будут объявлены национальной избирательной комиссией Индонезии 22 мая.
Отмечается, что сотрудники избирательных участков, в частности, были вынуждены работать почти двое суток без перерыва накануне выборов.
Действующий президент страны Джоко Видодо, который, по данным экзит-поллов, лидирует на президентских выборах, выразил соболезнования в связи с гибелью людей, назвав их "героями демократии".
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