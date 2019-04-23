Таджикистан активно начали очищать от ядохимикатов времен СССР, которые могут вызвать различные заболевания дыхательных путей, почек и печени, а также замедлить умственное развитие у детей.
Как оказалось, в стране обнаружено 145 таких токсичных мест, из которых к сегодняшнему дню специалисты полностью очистили 5 точек.
«Проблема актуальна на сегодняшний день по всей ЦА, в том числе и в Узбекистане, где во времена Советского Союза задачи в хлопковой индустрии были куда глубже: объем производства хлопка-сырца в среднем составлял 5 млн тонн, что означает устаревших пестицидов у них в 5 раз больше, чем у нас», - делится страновой директор Blacksmith Institute Умед Улугов.
Как и когда специалисты намерены полностью очистить Таджикистан от ядохимикатов, узнайте в нашем очередном сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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