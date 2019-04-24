АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В кафе Parking проходит выставка, посвященная Международному дню земли
- В Hyatt Regency Dushanbe проходит Международный форум развития человеческого капитала, в рамках которого можно ознакомиться с деятельностью профильных организаций и ведомств страны, узнать о научно-технических достижениях молодого поколения, узнать о возможностях обучения в вузах страны и за ее пределами. Также проводится ярмарка вакансий и мастер- классы. Подробности можно узнать по телефону +992) 90 699 77 65
- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская сказка «Буратино». Начало в 10:00.
- В китайском городе Сиань проходит чемпионат Азии по вольной и греко-римской борьбе. Таджикистан представляют 13 спортсменов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 АПРЕЛЯ
Международный день солидарности молодежи.
1973 – При Таджикской государственной филармонии создан камерный оркестр
1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 АПРЕЛЯ
1923 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Икбол Табарова.
1928 – Родился Народный гафиз Таджикистана Шумкор Одинабеков.
1950 – Родился Юсуф Ахмедов, экс-депутат парламента.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Пасмурно, дождь ливневого характера, местами очень сильный (выше 2500м снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 19-24 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 9-14 тепла, в горах ночью и днем 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Пасмурно, дождь ливневого характера, местами очень сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с, ночью по югу с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью и днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью и днем 7-12 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 11-16 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 6-11 тепла.
По районам республиканского подчинения - Пасмурно, дождь ливневого характера, местами очень сильный (выше 2500м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 9-14 тепла, в горах ночью и днем 6-11 тепла.
По городу Душанбе - пасмурно, дождь ливневого характера, временами очень сильный, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью и днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Пасмурно, дождь ливневого характера, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Пасмурно, дождь ливневого характера, временами очень сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Пасмурно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 14-16 тепла.
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