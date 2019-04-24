Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана переведены на круглосуточный режим несения службы.

Поводом для принятия такого приказа главы КЧС и ГО республики, генерал-лейтенанта Рустама Назарзода стала неустойчивая погода в стране, проливные дожди, которые идут по всей республике, сообщили «АП» в пресс-центре Комитета.

«Спасатели, войсковые части КЧС готовы в любой момент выезжать на места стихийных бедствий, оказать помощь населению страны, оказавшегося в беде», - сказали в пресс-службе.

По данным КЧС, за минувшую ночь в стране не зафиксированы ЧП.

Напомним, 24 апреля в Таджикистане местами ожидаются грозы, град, а 25 апреля в районах, расположенных выше 1500 м, дождь с переходом в мокрый снег.

По данным синоптиков, ливень будет в Душанбе, Гиссаре, Варзобе, Файзабаде, Вахдате, Нурабаде, Раште, Сангворе, Дарвазе, Кулябе, Фархоре, Восе, Дангаре, Ховалинге, Муминабаде, Ш. Шоин, Пенджикенте, на перевале Шахристан, Матче, Истаравшане, Яване и Рудаки.

В Душанбе, по данным синоптиков, два дня будет пасмурно, ливень, временами очень сильный, с грозой. Западный ветер усилится до 12-17 м/с. Температура понизится на 10-12 градусов и составит всего 11-13 тепла.

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