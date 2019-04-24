Электричество перестанет поступать в дома на улицах Гагарина, Пулода Толиса, Хамзаалиева, Пролетарская, Рудаки, Чашмасор, Айни, Р.Набиева, А. Джоми, К. Худжанди и в микрорайоне Восточные холмы.

«Подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

С начала текущего года практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики говорят, что проводят ремонтно-профилактические работы.

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